Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch

Mit einer ökumenischen Andacht in der Dresdner Frauenkirche wird am Sonnabend der 18 Opfer des schweren Busunglücks in Bayern gedacht. Dazu laden evangelische und katholische Kirche unter Mitwirkung des Freistaats Sachsen und der Stadt in die Unterkirche des Gotteshauses ein, wie die Stiftung Frauenkirche mitteilte.

Live-Übertragung des MDR Der MDR übeträgt die Andacht am Sonnabend ab 14 Uhr in einer Sondersendung. Im Internet wird es ab 14:30 Uhr einen Livestream der Andacht auf der MDR-Homepage sowie auf Facebook geben.

Der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing zeichnet gemeinsam mit dem katholischen Domdekan Klemens Ullmann für die Andacht verantwortlich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Andacht werde vom evangelischen Landesbischof Carsten Rentzing und dem katholischen Domdekan Klemens Ullmann gestaltet. Ministerpräsident Stanislaw Tillich wird sich nach Angaben der sächsischen Staatskanzlei mit einer Fürbitte an die Angehörigen und Opfer wenden. Auch der Generalsuperintendent der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Martin Herche, sowie Frauenkirchenpfarrer Sebatian Feydt werden an der Andacht teilnehmen.

Am Montagmorgen war auf der Autobahn 9 im oberfränkischen Münchberg ein Reisebus aus Sachsen auf einen Lkw aufgefahren und in Brand geraten. Bei dem Unfall kamen 18 Menschen ums Leben, 30 weitere wurden verletzt. Von den Überlebenden kommen 26 Personen aus Sachsen und vier aus Brandenburg. Der Bus war auf dem Weg zum Gardasee.

Trauerbeflaggung und Gedenkgottesdienst in Bayern

Auch in Bayern ist die Anteilnahme am Schicksal der Unfallopfer und ihrer Angehörigen groß. Wie die bayerische Staatskanzlei mitteilte, hat Ministerpräsident Horst Seehofer anlässlich der Andacht für die Opfer des Busunglücks am Sonnabend Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern angeordnet.

Für die Einsatzkräfte des Busunglücks wird es außerdem am 19. Juli einen ökumenischen Gottesdienst in Münchberg geben. "Der Gottesdienst soll helfen, das Geschehene aufzuarbeiten. Wir bieten seelsorgerische Hilfe an", sagte der evangelische Dekan von Münchberg, Erwin Lechner. Der Termin des Gottesdienstes sei ganz bewusst in zeitlichem Abstand zum Unfalltag gewählt worden, so Lechner weiter. An der Unfallstelle waren am Montag zahlreiche Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz.