Auf dem Flughafen Berlin-Schönfeld - immer noch - beginnt der Tag um 4 Uhr in der Früh. Wohl dem, der da bereits den wütenden Attacken des Winters entflohen ist und auf einer dieser ungemütlichen Sitzbänke eine einigermaßen erträgliche Parkposition sucht, sich dafür mit sonnigen Aussichten auf die bevorstehende Öffnung des Málaga -Schalters freut. Von müden Dynamos noch keine Spur.

Eine Stunde später öffnet ein Café. Der erste Kunde gönnt sich ein großes Bier. Er spricht russisch. Kollege Weichert gönnt sich einen Kaffee, ich begnüge mich mit einem frisch gepressten Saft. Als Rohstoff dienen spanische Orangen, klar. Auf dem Weg zu Gate 64 läuft uns Schiedsrichter-Ikone Urs Meier über den Weg. "Morning, auch nach Marbella unterwegs?", begrüßen wir den von unzähligen WM- und EM-Auftritten bekannten ZDF-Experten und stellen uns höflich vor. "Ah, vom MDR sind Sie und begleiten Dynamo Dresden ins Trainingslager!" Der charmante Schweizer überrascht schon im zweiten Satz: "Wissen Sie, ich lebe in Marbella." Bis zum Boarding streifen wir zu früher Stunde alle wichtigen Themen. Die aufgeblähte WM, die ewige Kritik an der schwarzen Zunft, das immer schneller werdende Spiel.

Fazit: Dieser Meier plaudert im richtigen Leben noch charmanter als an der Seite von Oliver Welke oder Oliver Kahn, weicht dabei keiner Frage aus. Kaum haben wir unsere Sitze eingenommen, kommt die nächste Überraschung des putzmunteren Meier: "Ich bin der Urs!" Mit dem Start wickelt sich unser neuer Freund in seine Fensterecke und nimmt eine Mütze Schlaf. Ich überlege, warum dieser Typ so eine Ausstrahlung hat und mancher (nicht nur aktive Pfeifenmann) eben nicht.