Mit dem Aufstellen der ersten Orangenbäume seit 1880 soll wieder an diese historische Gartenkultur im Dresdner Zwinger erinnert werden. Bildrechte: MDR/Regina Hamborg

Im Dresdner Zwinger hat der Wiedereinzug von mehreren Dutzend Orangenbäumen begonnen. Wie die Schlösserland Sachsen GmbH mitteilte, werden in dieser Woche insgesamt 76 Zitrusbäume in dem barocken Gebäudekomplex aufgestellt. Bis zum Sonnabend soll der Umzug der Pflanzen abgeschlossen sein und mit einem Festumzug gefeiert werden.

Rund 80 Orangenbäume werden im Zwinger aufgestellt. Bildrechte: MDR/Regina Hamborg

Die Bäume stammen demnach aus der Nähe von Rom in Italien. Vor vier Jahren sind sie ausgewählt und zunächst in die Orangerie des Barockgartens Großsedlitz in Heidenau gebracht worden. Dort wurden die Pflanzen durch speziell ausgebildete Gärtner - die Orangeure - kultiviert. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse können die Bäume nach Angaben der Schlösserland Sachsen GmbH jedoch nicht ganzjährig im Zwinger bleiben. Zum Überwintern werden sie jeweils von September bis Mai wieder zurück nach Heidenau gebracht.