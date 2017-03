Sieht gewagt aus, hat aber 600.000 störungsfreie Fahrten hinter sich: Der Panorama-Aufzug von Meißen. Bildrechte: Städtische Dienste Meißen GmbH

Die strikte Begrenzung der täglichen Betriebszeit gilt seit 9. März 2017. An diesem Tag wurde der modernisierte Aufzug wieder in Betrieb genommen. Neu ist seitdem unter anderem ein Rückholknopf. Bleibt ein Fahrgast stecken, kann er den Knopf drücken. Die Mitarbeiter der Kasse erhalten ein Signal. Sie haben den eigentlichen Rückholknopf: Per Tastendruck fährt der Aufzug dann auch im Pannenfall langsam zur Talstation.



Der Haken: Die Kasse ist nur von 9 bis 18 Uhr besetzt. Wenn die Mitarbeiter Feierabend machen, muss deshalb auch der Aufzug Feierabend machen. Wer "fünf nach sechs" noch bergab fahren will, hat damit Pech. Ebenso abendliche Restaurantbesucher auf dem Burgberg.