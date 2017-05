Offiziell erlaubt ist das Parken am Blauen Wunder in Dresden-Blasewitz keinesfalls. Schilder weisen darauf hin, dass die historisch gepflasterte Fläche an der Elbe zum Landschaftsschutzgebiet gehört. Aber es hat sich in den letzten Jahrzehnten eingebürgert, dass Autos dort parken können. Wenn es so etwas wie ein Gewohnheitsrecht gibt, trifft das auf diesen Platz zu, auf den etwa 100 Fahrzeuge passen.

Denn durch den "illegalen" Parkplatz hindurch führt der Elberadweg. Eigentlich wird eine gegenseitige Rücksichtnahme in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Doch wer den Radweg oder die Parkflächen unterhalb des Schillergartens regelmäßig nutzt, weiß um die Problematik. Zum Glück hat es noch keine schwerwiegenden Unfälle gegeben. Auch Spaziergänger, die an der Elbe Enten, Schwäne oder Wildgänse füttern, müssen das geschäftige Treiben hinnehmen.

Ein Konfliktthema ist das Parken am Blauen Wunder seit Jahren: Im Jahr 2012 beschloss eine Stadtratsmehrheit von CDU, FDP und Freien Bürgern, aus den gewohnheitsmäßig genutzten Parkplätzen am Blauen Wunder in Blasewitz einen regulären Bezahlparkplatz zu machen. Der Beschluss ist fünf Jahre her, passiert ist nichts. Was mittelbar auch damit zusammenhängen soll, dass die neue Stadtratsmehrheit von Rot-Grün-Rot eine Maximallösung ablehnt. Sie hat daher im Jahr 2017 per Stadtratsbeschluss etwas anderes durchgesetzt.