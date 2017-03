Der CDU-Stadtverband Meißen hat ein Parteiausschlussverfahren gegen den Meißener Stadtrat Jörg Schlechte in die Wege geleitet. Grund dafür ist laut einer Mitteilung des Stadtverbandschefs Sven Gläser ein Facebook-Eintrag von Schlechte, in dem er muslimische Frauen und die Meißner CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge bedrohe. In besagtem Post vom 6. März 2017 heißt es:



"Wenn die Provokationen mit dahergelaufenen Kopftuchmädchen nicht aufhören... werde ich mir Antworten vorbehalten. ... Mir reicht es jetzt mit diesen aufdringlichen Kopftuchmädchen."