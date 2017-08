"Es fing mit Hänseleien an", erzählt Janine H. "Meine Mitschüler haben mich beschimpft, ich sei dick und hässlich." Immer wieder streicht sie sich durch die dünnen, schwarzgefärbten Haare; der Kopf scheint nicht recht zum zierlichen Körper zu gehören. Die Jeans schlackert um die dünnen Beine, der Rest steckt in einem großen Kapuzenpulli, der kaum etwas von der Figur preisgibt.



Janine wiegt bei einer Größe von 1,63 Meter gerade mal 38 Kilogramm. Die 29-Jährige leidet seit etwa 16 Jahren an Magersucht. "Zum Schluss habe ich nur noch eine Mini-Mahlzeit am Abend zu mir genommen, ein Brötchen oder etwas Gemüse." Ihre Eltern wiesem Janine in die Kinder- und Jugendpsychiatrie ein. Sie nahm zu und, kaum entlassen, wieder ab.