Das Pegida-Bündnis und die AfD-Basis haben am Montagabend auf dem Dresdner Neumarkt Kundgebungen abgehalten. Nach Angaben der Forschungsgruppe "Durchgezählt" folgten bis zu 2.400 Menschen den Aufrufen. Damit versammelten sich deutlich mehr Demonstranten vor der Frauenkirche als in den letzten Wochen.

Gemeinsamkeiten betont

Die Redner von Pegida und der AfD sprachen von zwei verschiedenen, nebeneinander stehenden Tribünen - aber vor gleichem Publikum. Die Kundgebungsteilnehmer riefen gemeinsam unter anderem "Merkel muss weg", "Hilbert muss weg", "Volksverräter", "Widerstand" oder "Lügenpresse". Ein Demonstrant erklärte, dass Pegida und AfD "am selben Strang in gleiche Richtung" ziehen. Eine weitere Demonstrantin trug ein Schild mit der Aufschrift "Pegida einigt, was Petry spaltet".

"Wir haben heute Geschichte

geschrieben", verkündete der Vorsitzende der Jungen Alternative in Dresden, Matthias Scholz. Bildrechte: MDR/xcitePRESS Die Redner auf beiden Bühnen betonten die Gemeinsamkeiten des Bündnisses und der Partei. Der Vorsitzende der Jungen Alternative in Dresden, Matthias Scholz, sagte: "Heute stehen wir zwar hier in den Demo-Wagen getrennt, aber in der Sache vereint." Pegida-Vize Siegfried Daebritz erklärte: "Wir auf der Straße, die AfD, die Ein-Prozent-Bewegung und die Identitären - wir stehen für unser Land ein." Die Identitäre Bewegung wird seit Mitte 2016 vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtet.



Scholz kündigte zudem weitere Veranstaltungen im bevorstehenden Bundestagswahlkampf an. Dazu sollen auch prominente AfD-Vertreter wie Björn Höcke eingeladen werden.

Gemeinsamer Aufruf trotz Differenzen

Die Bühnen von Pegida und der Dresdner AfD standen direkt nebeneinander auf dem Neumarkt. Bildrechte: MDR/xcitePRESS Vergangenen Montag hatte Egbert Ermer, Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, auf der Pegida-Kundgebung bekanntgegeben, dass zeitgleich Veranstaltungen vor der Frauenkirche angemeldet wurden. Pegida-Chef Lutz Bachmann bestätigte dies in einem Redebeitrag kurze Zeit später. Er hatte sein Bündnis in der Vergangenheit schon öfter als Plattform angeboten. Am Montag verzichtete er auf aber einen Auftritt. Bachmann begründete den Schritt damit, dass einige AfD-Funktionäre wegen seiner Vergangenheit Berührungsängste hätten.

AfD-Parteichefin Frauke Petry und der Landesvorstand hatten sich gegen gemeinsame Veranstaltungen mit Pegida ausgesprochen. Der Bundesvorstand hatte Auftritte bei dem Bündnis sogar untersagt. Das Bundesschiedsgericht kassierte den Beschluss allerdings in Teilen. Anfang April sprachen sich die Deligierten des Landesparteitags für eine Aufhebung des Abgrenzungsbeschlusses aus.

Trotz dieser Vorgeschichte warben Pegida und die Junge Alternative Dresden mit dem gleichen Aufruf bei Facebook. Dort wurde unter Verwendung der Logos von Pegida und der AfD zu einer "gemeinsamen Demonstration" eingeladen. Der Dresdner AfD-Kreisverband distanzierte sich hingegen von der Pegida-Veranstaltung und wollte die Versammlungen getrennt voneinander sehen. Rund 100 Gegendemonstranten versammelten sich vor dem Verkehrsmuseum. Sie versuchten mit Rufen die Pegida- und AfD-Veranstaltungen zu stören. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Kritik am "Schulterschluss"

Im Gespräch mit der "Berliner Zeitung" sagte Bundesjustizminister Heiko Maas: "Wenn die AfD jetzt den Schulterschluss mit 'Pegida' sucht, muss sie sich vorhalten lassen, sich endgültig nicht mehr von radikalen und fremdenfeindlichen Hetzern abzugrenzen." Damit zeige die Partei ihr "rechtsradikales Gesicht", so der SPD-Politiker.