Ausgerechnet eine Kundgebung gegen den sogenannten "Islamischen Staat" am 10. Oktober 2014 in der Innenstadt stieß einigen Dresdnern aus dem Dunstkreis um Lutz Bachmann offenbar derart sauer auf, dass sie zunächst eine geschlossene Facebook-Gruppe gründeten und schließlich einen Verein. Dessen Problem mit der "Anti-IS-Demo": es war eine Solidaritätskundgebung ausgerechnet für kurdische Peschmerga, die einen bewaffneten Kampf gegen die Islamisten in Irak und Syrien führten.

Somit war der Stein des Anstoßes für Pegida das, was die selbsternannten Retter des Abendlands fortan lautstark für sich einfordern sollten: Das Recht, gegen islamistischen Terror auf die Straße zu gehen. Doch genau dabei blieb es nicht.

Anti-Islamisten, Asylkritiker oder doch "nur“ Rassisten?

Die erste Pegida-Kundgebung am 20. Oktober 2014 zählte noch 350 Teilnehmer, nur einen Monat später wuchs deren Zahl auf mehr als das Zehnfache. Im Januar 2015 waren es bereits 25.000 und somit mehr als doppelt so viele, wie ganz Sachsen 2014 an Asylbewerbern aufgenommen hatte.

Pegida wurde zu dieser Zeit vielfach noch als "asylkritische Bewegung bezeichnet, ein Begriff den der Verfassungsschutz quasi einer Not gehorchend etabliert hatte und der zunächst von zahlreichen Medien übernommen wurde – "asylfeindlich" war laut Gordian Meyer-Plath, Präsident des Sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz, schlichtweg bereits vergeben: an diejenigen, die als "beinharte Neonazis“ eingestuft wurden und sämtliche Kriterien des Rechtsextremismus erfüllten, vom Antisemitismus über die Verherrlichung des Nationalsozialismus bis hin zu Bestrebungen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, um nur einige zu nennen.

Nicht nur der mehrfach vorbestrafte Pegida-Gründer Lutz Bachmann hatte fortan seinen Anteil daran, dass sich Pegida in der öffentlichen Wahrnehmung von einer "asylkritischen" in eine "fremdenfeindliche" Bewegung wandelte.

Hitlerbärte und "Ziegenwämser“, Schläger und Attentäter

Lutz Bachmann Bildrechte: Dresdner Morgenpost/Bild-Zeitung/Diana Köhler Lutz Bachmann posierte auf Fotos mit "Adolf-Scheitel“ und Hitlerbärtchen, bezeichnete Flüchtlinge als "Viehzeug" und "Gelumpe". Pegida-Mitbegründer Siegfried Däbritz soll Muslime als "bärtige Ziegenwämser“ tituliert haben und Gastredner Niko K. steht nach einem Sprengstoffanschlag auf eine Dresdner Moschee derzeit wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Die "Freie Kameradschaft Dresden", von denen einige Mitglieder bereits wegen fremdenfeindlicher Gewalttaten verurteilt worden sind, hatte sich im Anschluss an eine Pegida-Kundgebung gegründet, bei denen auch regelmäßig Journalisten bedroht und angefeindet wurden - der von den Nationalsozialisten zur Verunglimpfung unabhängiger Medien geprägte Kampfbegriff "Lügenpresse" schaffte es "dank Pegida" zum Unwort des Jahres. Und doch hält sich bis heute der Widerstand weitgehend in Grenzen - zumindest in Dresden.

Lautstarker Protest und der Mantel des Schweigens

Als Initialzündung für einen deutschlandweiten - ja sogar europäischen Protest- hatte Pegida sich verstanden und schien zunächst Recht zu behalten: "gida"-Ableger schossen wie Pilze aus dem Boden, sahen sich jedoch mit einer Überzahl an Gegendemonstranten konfrontiert, wie es die Öffentlichkeit vom Dresdner "Original" nie gekannt hat und auch nicht kennen lernen sollte. Nicht selten überstieg die Zahl der "gida-Gegner" das zehnfache der Anhänger, so auch in Leipzig.

Das Dresdner Bildungsbürgertum geht nicht auf die Straße und brüllt einfach zurück. Frank Richter Bis Anfang 2017 Direktor der Sächsischen Landeszentrale für pollitische Bildung

Frank Richter Bildrechte: dpa "Dresden ist eine der ganz wenigen Großstädte, die konservativ geprägt sind", sagt Frank Richter, der ehemalige Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Das Bildungsbürgertum in Dresden gehe nicht auf die Straße und melde sich dort lautstark zu Wort. Ein Schweigen, das offenbar vielfach als Zustimmung interpretiert worden ist.

Der Sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) warnte angesichts selbst der bescheidenen Gegendemonstrationen in Dresden vor den "üblichen Antifa-Reflexen“, traf sich mit den Organisatoren von Pegida und schweigt bis heute über die Inhalte dieses Gesprächs. Geholfen hat es ihm ohnehin nicht: bei der Oberbürgermeisterwahl 2015 landete er weit abgeschlagen auf dem dritten Platz, knapp vor der Pegida-Kandidatin Tatjana Festerling.

Schulterschluss mit AfD und kollektives Achselzucken

Während Pegida zunächst vollmundig die Gründung einer eigenen Partei ankündigte und damit womöglich die NPD verprellte, die gerade den Wiedereinzug in den Sächsischen Landtag verpasst hatte und deren Vertreter regelmäßig an den nunmehr fremdenfeindlichen Montagsdemos teilnahmen, etablierte sich ein weiterer Mitspieler: die frisch von den einstigen Euroskeptikern zur „Anti-Immigrations-Partei" mutierte Alternative für Deutschland. Von Frauke Petrys Abstandsgebot zu den "Schmuddelkindern" von Pegida dauerte es nicht lange, bis Höcke, Gauland und der umstrittene, Dresdner "Schuldkult"-Richter Jens Maier ihre umjubelten Auftritte bei den "Montagsspaziergängen“ hatten, der Rest ist spätestens seit der Bundestagswahl Geschichte

Werner Patzelt Bildrechte: IMAGO Der Dresdner Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt versteht Pegida lediglich als den sicht- und hörbaren Teil dessen, was sich am 24. September auch dort Bahn brechen konnte, wo sich die Menschen scheuten, ihren Hass öffentlich kundzutun: "AfD und Pegida sind das selbe und dort, wo der soziale Druck gegen Pegida auf der Straße gewirkt hat, wirkt er natürlich nicht in der Einsamkeit der Wahlkabine." Nachdem die AfD bei der Bundestagswahl die CDU in Sachsen sogar überholt hat und längst die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, erschließt sich Patzelt allerdings nicht, warum Pegida dennoch weiter marschiert - er tippt auf pure Gewohnheit: "Wie Fußballfans eines zweitklassigen Vereins: Man trifft sich mit Gleichgesinnten, das Spiel ist nicht toll, aber es zählt das Gemeinschaftserlebnis."

Ähnlich sieht es Frank Richter, wie Werner Patzelt in nicht unbedingt anerkennendem Kontext vielfach als "Pegida-Versteher" tituliert: "Pegida ist nur ein Symptom für manche Verwerfung in dieser Gesellschaft und über die sollten wir reden. Diese 2.000 Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer hetzerische Reden anhören und auch noch applaudieren, denen sollten wir bitte nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen."

Protest hat viele Möglichkeiten: Hier am Rande der Bilderberg-Konferenz im Juni 2016. Bildrechte: IMAGO