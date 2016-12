18 Uhr. Abendandacht in der Frauenkirche. Still lauschen Besucher den Klängen der Orgel - "Es kommt ein Schiff geladen".

In ihrer kurzen Ansprache gedenkt Pfarrerin Angelika Behnke der Opfer des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Sie erwähnt, dass sie den Platz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gut kennt. Schließlich habe sie dort als Seelsorgerin Dienst getan. Nun schließt sie die Toten und Verletzten in ihr Gebet ein.

Zur gleichen Zeit versammeln sich vor dem Haupteingang des Striezelmarktes immer mehr Pegida-Sympathisanten. Zum Rauchen, wie es in einem Facebook-Aufruf heißt. Manche trinken Glühwein, diskutieren. Ein Mann hält ein Schild in die Höhe: "Beileid Berlin. Stopp Terror!!!" Eigentlich sind Plakate und Fahnen nicht erlaubt, genauso wenig wie eine Demonstration. Aber die Polizei greift nicht ein, auch nicht, als ein älterer Mann anfängt, Fotografen und Kameramänner zu beschimpfen. "An euren Händen klebt genauso viel Blut wie an Angela Merkel". Eine Frau stimmt ein. "Ihr seid das Schlimmste und Dreckigste, was ich je gesehen habe." Ein anderer brüllt: "Wenn es mal anders kommt, dann gnade euch Gott. Und die Zeit wird kommen…"



Plötzlich fängt jemand an zu rufen: "Merkel muss weg, Merkel muss weg." Die Masse stimmt ein. "Merkel muss weg…!" Als die Beschimpfungen zu eskalieren drohen, schreitet einer der Demonstranten ein. "Der Anlass ist schlimm genug", sagt er. "Bei einer Mahnwache ist Stille angesagt." Widerwillig beruhigen sie sich.