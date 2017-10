Pegida begeht dritten Jahrestag in Dresden

Die Gegendemonstranten, die am Jorge-Gomondai-Platz gestartet sind, halten am Goldenen Reiter eine Zwischenkundgebung ab. In einem Redebeitrag der Linksjugend heißt es: "Wir werden nicht zulassen, dass diese Ideologie des Hasses in Deutschland weiter an Boden gewinnt." Bildrechte: MDR/Marc Zimmer