Unternehmensstrategie Porzellanmanufaktur Meissen entlässt 60 Mitarbeiter

Die Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen will Stellen abbauen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen von derzeit 667 Arbeitsplätzen etwa 60 gestrichen werden. Dazu hieß es in einer Mitteilung: "Die erforderlichen Personalmaßnahmen finden sozialverträglich mit einem fairen Interessenausgleich statt." Den Stellenabbau will die Manufaktur vor allem durch Altersabgänge, Altersteilzeit und möglichst auf freiwilliger Basis realisieren.