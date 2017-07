Zoo Dresden Tierschutzorganisation fordert Stopp der Schneeleoparden-Zucht

Der Zoo Dresden muss endlich einsehen, dass Schneeleoparden in Gefangenschaft nicht artgerecht gehalten werden können. Dr. Yvonne Würz Biologin und Fachreferentin für Zoo und Zirkus bei der Tierschutzorganisation Peta

Die Tierschutzorganisation Peta fordert ein generelles Zuchtverbot von Schneeleoparden in Zoos. Damit nimmt die Organisation Bezug auf die drei getöteten Schneeleoparden-Babys im Dresdner Zoo. Sie litten dem Tierarzt zufolge an der Augenkrankheit Kolobom, die zu Erblindung führen kann. Die Biologin der Tierschutzorganisation, Yvonne Würz, sagte: "Trotz der vielen Todesfälle bei Schneeleoparden-Nachwuchs in den letzten Jahren fördern Zoos weiterhin die Zucht dieser Tierart und nehmen so das Leid der Tiere in Kauf."

Schneeleoparden weltweit von Fehlbildung betroffen

Das Kolobom ist eine angeborene Fehlbildung des Auges. Sie war im Zoo Dresden etwa vor einer Woche aufgefallen, da dem Schneeleoparden-Nachwuchs Teile des Augenlids fehlten. Dadurch ist die empfindliche Hornhaut ungeschützt und es können Reizungen, Entzündungen und Infektionen auftreten. Den Tierschützern von Peta zufolge erkrankten bis 2012 insgesamt 66 Jungtiere in 22 Zoos weltweit an der Augenkrankheit Kolobom. Viele von ihnen seien eingeschläfert worden oder an anderen Krankheiten gestorben.

Die Organisation spricht sich grundsätzlich gegen die Haltung von Wildtieren in Zoos aus. Sie bemängelt vor allem die ihrer Meinung nach nicht-artgerechten Haltungsbedingungen: "Es ist nicht möglich, im Zoo geborene Großkatzen auszuwildern, wodurch die Haltung der Tiere in Gefangenschaft nicht zum Artenschutz beiträgt." Peta fordert, dass die Gelder, die zurzeit für die Nachzucht und Haltung von Schneeleoparden in Zoos verwendet werden, in den Schutz der natürlichen Lebensräume der Tiere fließen.