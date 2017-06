Die Leipziger Berufsschullehrerin Uta Nürnberger will die Ergebnisse des AfD-Landesparteitags in Weinböhla für ungültig erklären lassen.

Die Leipziger Berufsschullehrerin Uta Nürnberger will die Ergebnisse des AfD-Landesparteitags in Weinböhla für ungültig erklären lassen.

Die Leipziger Berufsschullehrerin Uta Nürnberger will die Ergebnisse des AfD-Landesparteitags in Weinböhla für ungültig erklären lassen. Bildrechte: dpa

Nürnberger behauptet, dass sie physisch daran gehindert worden sein soll, den Wahlparteitag der AfD in Weinböhla rechtzeitig zu betreten. Nürnberger sagt, sie hätte für Platz 1 der Liste kandidieren wollen. Als Konkurrenz für Frauke Petry. Das sei aber durch die Einlasskontrolle beim Parteitag verhindert worden, sodass Nürnberger nun beklagt, an der Ausübung ihres passiven Wahlrechtes gehindert worden zu sein.

Der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD, Thomas Hartung, blickt einer möglichen Gerichtsverhandlung gelassen entgegen. Bildrechte: dpa

Am Einlass des Parteitages stand unter anderem der stellvertretende Landesvorsitzende Thomas Hartung. Er hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, wonach Uta Nürnberger eben nicht den Willen geäußert habe, für Platz 1 der Liste kandidieren zu wollen. Und da sie weder Delegierte, noch AfD-Mitglied oder Journalistin sei, sei sie am Einlass zurückgewiesen worden – so Thomas Hartung in seiner schriftlichen Versicherung. Als Nürnberger dann später erklärt habe, kandidieren zu wollen, sei sie eingelassen worden und konnte so - erfolglos - für Platz 8 der Liste kandidieren. Gegenüber MDR SACHSEN sagte Hartung, er sehe einer möglichen mündlichen Verhandlung vor Gericht gelassen entgegen.