Neues Tabakwerk in Dresden Mit Dampf in die Zigarettenzukunft

Rauchen waren gestern, die Zukunft liegt im Dampf der elektronischen Zigarette - jedenfalls wenn es nach dem US-Tabakkonzern Philip Morris geht. Er will rund 286 Millionen Euro in ein neues Hightech-Werk für Tabaksticks investieren und so seine Position auf dem Markt der E-Zigraetten ausbauen. Bereits Ende des Jahres soll der Bau der 80.000 Quadratmeter großen Anlage beginnen und voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein. Wenn sie vollständig in Betrieb ist, sollen dort nach Angaben des Unternehmens etwa 500 Personen beschäftigt sein.

In seinem neuen Werk will Philip Morris sogenannte Tabaksticks herstellen, mit denen sein elektronischer Tabakerhitzer iQOS bestückt werden kann. Die neuartige elektronische Zigarette , die wie ein Stift aussieht, hat der Konzern im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht. Damit wird der Tabak in Form der Sticks nicht wie in herkömmlichen Zigaretten verbrannt, sondern erhitzt, so dass Tabakdampf freigesetzt wird. Dieser soll im Vergleich zum Zigarettenrauch deutlich weniger gesundheitsschädlich sein, da auch weniger Schadstoffe im Tabakdampf der E-Zigaretten enthalten sind. Deswegen kündigte das Unternehmen den Bau des Werkes auch als Meilenstein "auf dem Weg in eine rauchfreie Zukunft" an. Es will künftig verstärkt auf E-Zigaretten setzen.