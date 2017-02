Jörn Diederichs wurde 1969 in Bremen geboren. 2009 trat er dem Künstlerbund Dresden bei und ist seit 2013 Gastdozent an der TU Dresden. Bildrechte: Jörn Diederichs

Chapeau! Hier auf dem Dresdner Neumarkt ist die präziseste und beziehungsreichste Installation im öffentlichen Raum montiert, welche ich seit Jahren sah. Passender geht es nicht: Die Wunden des Krieges anderer Orte neben den unseren zu zeigen und somit zu sagen, dass Krieg überall und international die Menschen bedroht. Diese nachgebauten syrischen Barrikaden (hochgestellte Verkehrsbusse) nehmen im gleichen Moment einer missverstandenen Dresdner Barockkulisse kraftvoll und elegant ihre verlogene Einzigartigkeit und bemüht restaurierte Geschichtslosigkeit. Endlich!! Wir können aufatmen. Busse aus Syrien! Wunderbar! Auch wenn diese hier offensichtlich von den Bayreuther Verkehrsbetrieben gesponsert sind. Aber das gibt ihnen sogar wagnerisches Format. (Richard Wagner musste sich ja in dieser Stadt bekanntlich ebenfalls mit Barrikaden befassen und hätte sich bestimmt gefreut.) In Ihrer Wuchtigkeit ragen diese Monumente gleich neben dem Lutherdenkmal in den Himmel und scheinen mit ihm zu sagen: "Hier stehe ich und kann nicht anders." Die drei umgekippten Busse bestimmen seit Tagen die Diskussionen in Dresden. Bildrechte: dpa

Hier stimmt eben auch das Maß. Denn an diesem Ort der monumentalen Konstruktion, der monumentalen Zerstörung und des ebenso monumentalen Wiederaufbaus sollte man genauso monumental inszenieren, wenn man seine Raumintervention in wirkungsvoller Beziehung zu den ganz großen Maßen der Umgebung setzen möchte. Das ist dem Künstler hervorragend gelungen.

Auf den Kopf gestellt! Wie die ganze syrische Gesellschaft

Ein Verkehrsbus steht ja als Symbol für Zivilgesellschaft schlechthin. Jeder kennt ihn. Alle fahren damit. Wenn nun jemand einen Bus umkippt und auf das Heck stellt, so dass man in die Motorteile der Maschine und des Unterbodens hineinsehen kann, wirkt es so, als hätte man einen gutmütigen technischen Elefanten geschlachtet. Seine verletzbaren Eingeweide werden sichtbar und man meint beinahe, das Aufstöhnen und Quietschen von schwerem Metall zu vernehmen. Weiter oben sind in gekippter Form, durch die Fenster, die Spuren des ehemals normalen, jetzt aber nicht mehr anwesenden Lebens zu spüren. Man hört beinahe noch das Klappen und Zischen der hydraulischen Bustüren, hört vergangene Stimmen von Schulkindern, oder sieht Erwachsene sich in den baumelnden Halteschlaufen festhalten. Lakonisch mahnt ein Aufkleber, dass Schwarzfahren verboten sei. Aber das alles ist vorbei! Ausgekippt! Umgekippt! Auf den Kopf gestellt! Wie die ganze syrische Gesellschaft in diesem Kriegszustand.

Einzig der zitternde Rückspiegel des wie zu Tode erschrocken aufgebäumten Busses zeigt fragend und leer in den Himmel. Wo sind sie hin? Die Schulkinder? Der Busfahrer? Leben sie wenigstens noch? Erzeugt wurden solche Rauminterventionen von namenlosen kämpfenden Menschen als Barrikaden. Aber der Künstler Manaf Halbouni hat ihren skulpturalen Kunstwert und hohen Symbolwert mit sicherem Blick erkannt, herausgehoben und dann noch in Beziehung zur Geschichte Dresdens gesetzt. Sehr gut.

Aber, wie zu erwarten, gibt es neben dem vielen öffentlichem Lob, auch Kritiken unterschiedlichster Qualitäten. Mit plakativen Schmährufen wie "Schande" und "entartete Kunst" ist noch relativ leicht umzugehen, da sie schnell als belastete Sprache entlarvt werden können. Diese Leute führen sich selbst bis zur Kenntlichkeit auf. Anders aber ist es mit ebenso missgünstigen Versuchen, diese Installation infrage zu stellen, welche von Menschen kommen, die sich feiner und ziselierter ausdrücken können, aber aus der gleichen ressentimentgeladenen Ecke kommen. Proteste bei der Einweihung des Kunstwerks. Bildrechte: dpa

Mit dramatisiertem Ernst wurde in den Raum gestellt, man würde nur bestimmte Parteien oder gar Terrororganisationen mit einem solchen Denkmal unterstützen. Solche Kritiker zeigen vielmehr ihre Unkenntnis der Lage. Denn ein syrischer Bekannter erklärte mir dazu, dass solche Busbarrikaden momentan eben leider in den meisten Städten vorkämen und darum ein ganz typisches und allgemeines Bild der Situation im Land sind. Auch werden sie von wechselnden Parteien zu verschiedenen Zwecken genutzt.

Postmoderne Relativierungskultur?

Lustig sind auch Vorwürfe wie "postmoderne Relativierungskultur". Was soll das denn sein? Dazu möchte ich sagen, dass ich relativ gern ein Relativist bin. Manchmal. In diesem Fall aber ganz sicher. Denn in den meisten Fällen entspricht die von außen herangetragene Aufforderung, mich zwischen "entweder" und "oder" zu entscheiden, nicht den Verhältnissen des wirklichen Lebens. Beispielfrage an mich: "Haben Sie Beine oder Arme?" Ich: "Äh... sowohl als auch." - Bin ich jetzt ein blöder postmoderner Relativist?

Bildrechte: MDR/Karsten Wolf "Sowohl als auch" würde ich natürlich auch auf die Frage antworten: "Hegen Sie Mitgefühl für die Opfer der Dresdner Bombennächte oder für die Kriegsopfer von Aleppo?" Und ja, selbstverständlich: Fliegerbombennächte sind nicht haargenau dasselbe wie Barrikadenkämpfe. Dieses Grundwissen setze ich aber mal voraus. Das kann auch nicht der Maßstab sein. Das behauptet das Kunstwerk doch gar nicht. Es gibt aber sehr wohl große existenzielle Gemeinsamkeiten für Menschen in Kriegssituationen.



Dieser neurotische Begriff der Relativierung macht ja schon den Wunsch deutlich, das eigene Sein abzugrenzen, zu verkürzen und zu monopolisieren. Dahinter steckt wohl die Angst, durch das schlichte Vorhandensein von Nachbarschaften irgendwie verschwinden zu sollen. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Die neue Frauenkirche, Martin Luther-Denkmal, Barockkulisse, alles ist doch präsenter denn je und verschwindet eben nicht, nur weil sich etwas Neues dazugesellt.

An der Stelle eine gewagte, vielleicht etwas anmaßende Perspektive von mir: Wenn ich im Luftschutzkeller sitzen würde und käme in den nächsten Momenten durch Brandbomben qualvoll ums Leben - ich habe mein Testament zwar noch nicht mal angefangen, aber dies kann ich mit Sicherheit schon mal sagen - ich hätte nichts dagegen, wenn später beim Gedenken meines sinnlosen Todes auch anderer Menschen gedacht würde, die von ähnlicher Gewalt betroffen sind. Im Gegenteil. Ich würde das begrüßen. Und ich glaube, dass es anderen Toten auch so geht.

Daher ist diese zeitgemäße Installation für Dresden absolut wichtig. Und ich würde mich freuen, sie auch nach Ablauf der Aufstellungsdauer bis April noch dort sehen zu dürfen.