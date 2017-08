Prozess um Überfall in Sächsischer Schweiz Rechter Schläger soll zwölf Jahre hinter Gitter

Die Staatsanwaltschaft hat am Landgericht Dresden teils hohe Haftstrafen für drei Rechtsextreme aus der Sächsischen Schweiz gefordert. Die Angeklagten müssen sich in dem Prozess für eine brutalen Überfall auf drei Ausländer bei der Sonnenwendfeier 2016 in Polenz, einem Ortsteil von Neustadt verantworten.

Möglichen Tod der Opfer billigend in Kauf genommen

Am 18. Juni 2016 griffen Rechtextreme in Polenz bei dem Volksfest Ausländer an. Bildrechte: MDR/Marko Förster Staatsanwältin Sandra David plädierte auf zwölf Jahre Haft wegen versuchten Mordes für den 33 Jahre alten Hauptangeklagten. Die beiden 24 und 39 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter sollen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Strafvereitelung für zwei Jahre und neun Monate beziehungsweise zwei Jahre und vier Monate hinter Gitter. Die Anklage sieht es als erwiesen an, dass die Rechtsradikalen aus Ausländerhass zwei Bulgaren sowie einen Rumänen beleidigten und brutal attackierten. Selbst als die Opfer schon wehrlos am Boden lagen, habe der mutmaßliche Haupttäter ihnen weiter mit einem Bierkrug auf den Kopf geschlagen und ihren möglichen Tod in Kauf genommen. Die Ausländer erlitten teils schwere Verletzungen.

Eine kurze Entschuldigung nach langem Schweigen

Die Straftanträge von Anklage und Verteidigung lagen sehr weit auseinander. Bildrechte: MDR / Christoph Stelzner Die Verteidigung plädierte auf fünf bis sechs Jahre Haft für den Hauptangeklagten, der seit 14 Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Bei den beiden Mitangeklagten hielt sie Bewährungsstrafen von zwei Jahren beziehungsweise und einem Jahr für angemessen. Die Beschuldigten selbst schwiegen im Prozess zu den Vorwürfen geschwiegen. Erst nach den Plädoyers meldete sich der 33-Jährige zu Wort. Er bedauerte die Attacken mit dem Bierkrug und bat die Opfer um Entschuldigung. Am 1. September sollen die Urteile in dem Prozess verkündet werden.

dpa/stt