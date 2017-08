Im Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Freien Kameradschaft Dresden" hat die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden mehrjährige Haftstrafen gefordert. Ein 19-Jähriger soll für dreieinhalb Jahre hinter Gitter, für einen 27 Jahre alten Mann wurden drei Jahre und zehn Monate Haft beantragt. Beiden wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Die beiden Angeklagten sitzen seit acht Monaten in Untersuchungshaft.

Flüchtlinge drangsaliert, Linke angegriffen

Oberstaatsanwalt Christian Richter sagte am Donnerstag im Landgericht Dresden, in der Verhandlung hätten sich alle in der Anklage genannten Vorwürfe bestätigt. Die "Freie Kameradschaft" habe Angst und Schrecken unter Flüchtlingen verbreiten und gegen politisch Andersdenkende vorgehen wollen.

Der 19 Jahre alte Fliesenleger und der 27 Jahre alte Fahrradverkäufer sollen zwischen August 2015 und August 2016 Flüchtlinge, Linke und Polizisten in Heidenau und Dresden angegriffen haben. Ihnen werden unter anderem Überfälle auf Flüchtlinge beim Stadtfest 2016 in Dresden und das alternative Hausprojekt "Mangelwirtschaft" vorgeworfen. Teils sollen die Angriffe der "Freien Kameradschaft" in Kooperation mit der unter Terrorverdacht stehenden "Gruppe Freital" erfolgt sein.

Am Abend wollten nach der Staatsanwaltschaft auch noch Nebenklage-Vertreter und die Verteidigung plädieren.

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt seit Monaten gegen "Freie Kameraden"

Die Ermittlungen gegen die "Freie Kameradschaft Dresden" laufen seit Mitte 2015. Die Untersuchungen richteten sich gegen mindestens 18 Personen, unter ihnen drei Frauen. Anfang August hatte das Amtsgericht Dresden einen 31-Jährigen aus Heidenau zu drei Jahren Haft verurteilt. Er war unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie Volksverhetzung angeklagt.

Quelle: MDR/dpa/jr