Die Polizei hat am Silvestertag in Pirna einen Mann festgenommen. Er soll für mindestens einen Überfall auf ein Geschäft in der Altstadt verantwortlich sein. Ein Beamter des Lagezentrum sagte MDR SACHSEN, die Polizei prüfe, ob es sich um einen Serientäter handelt. Seit Sommer waren in Pirna vier Geschäfte überfallen worden. Möglicherweise sei der 69 Jahre alte Mann für alle Überfälle verantwortlich, hieß es. Nach Reporterangaben hätten Streifenpolizisten den mit Haftbefehl gesuchten Mann erkannt. Er sei am späten Vormittag mit einer Frau in der Innenstadt unterwegs gewesen und habe sich widerstandslos festnehmen lassen.



Nach dem letzten Überfall vor Weihnachten war die Polizei in Pirnas Innenstadt verstärkt auf Streife.

Der Festgenommene wurde mit dem Streifenwagen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bildrechte: MDR/Daniel Förster