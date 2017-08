Die Polizei hat eine Einbruchsserie aufgeklärt und zwei Männer im Alter von 42 und 43 Jahren als Tatverdächtige ermittelt. Sie sollen von Mai bis Oktober 2016 in Cafés, Restaurants und Geschäfte in Dresden sowie in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz eingebrochen sein, darunter ein Backshop in Wilsdrufff und eine Pizzeria in Nossen. Sie sollen die Taten teils gemeinsam, teils im Alleingang verübt haben.