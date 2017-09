Die Polizei hat im Zusammenhang mit den Ereignissen während des WM-Qualifikationsspiels in Prag 17 Personen aus Dresden identifiziert. Darunter seien auch zwei Männer, die bereits vor dem Spiel Gefährderanschreiben der Dresdner Polizei erhalten hätten, sagte Polizeisprecher Marko Laske MDR SACHSEN. "Bei einem Gefährderanschreiben wird den betreffenden Leuten mitgeteilt, dass die Polizei sie auf dem Schirm hat", so Laske. Das betreffe Personen, die schon mehrfach wegen diverser Straftaten wie Sachbeschädigung, Körperverletzung oder anderer Vergehen auffällig geworden seien. Eine solche Warnung war an zwei Männer aus dem Umfeld der Dresdner Dynamo-Fanszene gegangen.

Indentifizierung hilft bei der Strafverfolgung

Insgesamt wurden 17 Personen durch die Sichtung von öffentlich zugänglichem Bild- und Videomaterial des Länderspiels Tschechien-Deutschland am 1. September in Prag identifiziert. Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar sagte: "Wir gehen damit in Vorleistung für den Fall, dass uns die zuständigen Behörden mit strafrechtlichen Ermittlungen beauftragen." So könnten auch die tschechischen Kollegen bei ihren Ermittlungen unterstützt werden. Laut Polizeisprecher Laske gilt bei Straftaten das Tatortprinzip: "Das heißt, Straftaten werden dort geahndet, wo sie begangen worden sind." In Einzelfällen könnten aber auch Straftaten im Ausland, wie das Zeigen des Hitlergrußes, in Deutschland verfolgt werden.

Da Gefährderanschreiben allein offensichtlich nicht in jedem Fall von einer Anreise abhalten, werden wir zukünftig auch Meldeauflagen als weiteren präventiven Baustein prüfen. Polizeipräsident Horst Kretzschmar

Die Bundespolizei hatte schon vor dem Spiel sechs mutmaßliche Hooligans bei Kontrollen am Grenzübergang der Autobahn A 17 aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Bundespolizeidirektion Pirna hatte es Anzeichen gegeben, "dass diese Personen zu diesem Anlass nach Tschechien einreisen wollten". Bei der Kontrolle wurden auch Vermummungsgegenstände und Pyrotechnik gefunden.

Antifaseiten veröffentlichen Namen

Auch Betreiber linker Internetseiten haben die Fernsehaufnahmen und Fotos analysiert. Auf einer Dresdner Antifa-Rechercheseite wurden die Namen von Beteiligten der Prager Zwischenfälle veröffentlicht. Danach soll es sich um bekannte Neonazis aus dem Raum Dresden handeln. Einige der Männer hätten Verbindungen zur verbotenen Fangruppierung "Faust des Ostens" oder zur "Freien Kameradschaft Dresden".

DFB fordert mehr Kontrollen

Der DFB fordert nach den Vorfällen in Prag schärfere Zugangsbestimmungen in Europas Fußballstadien. DFB-Präsident Reinhard Grindel sagte dem Fußballblatt "Kicker", "Wir müssen gemeinsam mit den europäischen Verbänden über die Ticketvergabe diskutieren und Wege finden, die europaweit mehr Kontrolle gewährleisten". Grindel will das Thema bei der Exekutivsitzung der UEFA am 20. September auf die Tagesordnung bringen.

Beim Fußball-WM-Qualifikationsspiel am Sonnabend in Prag waren im deutschen Fanblock Sieg-Heil-Rufe und ausländerfeindliche Parolen zu hören gewesen. Auch die Nationalhymnen beider Länder und eine Schweigeminute für zwei tschechische Fußballfunktionäre waren durch Pöbeleien gestört worden.

Quelle: Polizei Dresden, PM, dpa, mwa