Um 11 Uhr will der Kampfmittelbeseitigungsdienst in einem Waldstück bei Karsdorf mit der Sprengung beginnen. Rund 60 Granaten haben die Experten in der Dippoldiswalder Heide sichergestellt. Sie sind so verwittert, dass sie nicht abtransportiert werden können und deshalb vor Ort unbrauchbar gemacht werden müssen.