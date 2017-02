Die Polizei hat sich von einem Pegida-Teilnehmer beim Wegtragen eines Gegendemonstranten während einer Demonstration des Bündnisses in Dresden helfen lassen. Diesen "unglücklichen Umstand" räumte eine Polizeisprecher am Mittwoch ein. Die Beamten hätten nicht sofort erkannt, dass der Mann, der einen Sitzblockierer von der Straße räumte, zu Pegida gehörte.

Valentin Lippmann Bildrechte: DAVID BRANDT

Der Vorfall war durch die Veröffentlichung von Fotos und einem Video im Internet bekanntgeworden. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann forderte am Dienstag in einer Kleinen Anfrage von der Staatsregierung Auskunft. "Inwieweit haben sich Polizeibedienstete zum Wegtragen von Blockierern auf derWaisenhausstraße der Unterstützung durch Zivilpersonen (möglicherweise aus dem Pegida-Lager) auf welcher Rechtsgrundlage bedient?", will Lippman darin wissen.