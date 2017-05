Ein mutmaßlicher Rechtsextremer muss sich ab heute vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Der 30-Jährige ist unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Volksverhetzung angeklagt.



Er soll auch der "Freien Kameradschaft Dresden" angehört haben, die in die Attacken auf Asylunterkünfte in Freital, Heidenau und Dresden verwickelt gewesen sein soll - teils gemeinsam mit der unter Terrorverdacht stehenden "Gruppe Freital". Im November 2015 sollen sie einen ehemaligen Supermarkt in Freital angezündet haben, der als Flüchtlingsheim im Gespräch war. Beim Dresdner Stadtfest 2016 sollen die Neonazis als "Kleine Bürgerwehr" Jagd auf Flüchtlinge gemacht haben.