Die angeklagte Dresdnerin (li.) hat am zweiten Prozesstag ausgesagt und Vorwürfe teilweise zugegeben. Bildrechte: dpa

Im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Freien Kameradschaft Dresden" (FKD) hat eine Angeklagte vor dem Dresdner Landgericht ausgesagt. Sie gab zu, 2015 in Dresden bei Überfällen auf Ausländer und ein linksalternatives Wohnprojekt dabei gewesen zu sein. Sie habe aber nicht aktiv mitgemacht. Von vielen Sachen will sie nichts gewusst haben, sagte die 27-Jährige vor Gericht. Sie distanziere sich von Gewalt.

Den Überfall auf eine Asylunterkunft will sie als Demo vor Asylwohnungen verstanden haben. Als Steine geworfen werden sollten, habe sie mit einem Teil der Gruppe vor einem anderen Heim protestiert. Die junge Mutter erklärte, sie habe nur verbal Angst und Schrecken verbreiten wollen. Beim Angriff auf das alternative Wohnprojekt glaubte sie an die Räumung eines Protestcamps gegen eine geplante Asylunterkunft.

Die Angeklagten der "Freien Kameradschaft" werden in den Gerichtssaal geführt. Bildrechte: MDR/Anett Apfel

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen sie und fünf weitere Beschuldigte im Alter von 22 und 29 Jahren lauten: Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung, das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Landfriedensbruch. Sie sollen an rechtsextremen Krawallen vor einer Flüchtlingsunterkunft im August 2015 in Heidenau beteiligt gewesen sein.

Auch für Angriffe auf Ausländer beim Dresdner Stadtfest sowie den Überfall auf ein Wohnprojekt - zusammen mit der unter Terrorverdacht stehenden "Gruppe Freital" - sollen sie verantwortlich sein.