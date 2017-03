Im Prozess gegen acht mutmaßliche Mitglieder der "Gruppe Freital" hat das Oberlandesgericht Dresden die Befangenheitsanträge angelehnt. Sie richteten sich gegen den Senat und gegen den Vorsitzenden Richter Thomas Fresemann. So hatte einer der Befangenheitsanträge Fresemann persönliche Nähe zu einem der Verteidiger unterstellt, weil er sein früherer Kollege war. Der Vorsitzende Richter erklärte dazu, es bestehe keine persönliche Bindung. Eine vor Jahren bestehende Kollegialität führe nicht zwangsläufig zur Zusammenarbeit wie im Antrag angenommen und sei kein Grund zur Befangenheit. Über die Befangenheitsanträge hatte nicht der betreffende Senat selbst entscheiden; das oblag anderen Richtern am Oberlandesgericht.

Zum Auftakt des zweiten Verhandlungstages musste einer der insgesamt 16 Verteidiger, der Chemnitzer Stadtrat Martin Kohlmann, das Handy abgeben. Er hatte am ersten Prozesstag Fotos aus dem Sitzungssaal ins Internet gestellt. Damit habe er gegen eine Anordnung verstoßen, hieß es in der Begründung für die Maßnahme. Der Richter ließ es allerdings zu, dass Kohlmann sein Handy in den Verhandlungspausen auf Verlangen ausgehändigt wird.