Für den Hauptangeklagten hatte die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre wegen versuchten Mordes gefordert. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts zur Sonnenwendfeier am 18. Juni 2016 in Polenz zwei Bulgaren und später gemeinsam mit den 24 und 39 Jahre alten Mitangeklagten einen für einen Rumänen gehaltenen Deutschen brutal attackiert und schwer verletzt. Die Anklage sieht es als erwiesen an, dass die Rechtsradikalen aus Ausländerhass handelten. Selbst als die Opfer schon wehrlos am Boden lagen, habe der Haupttäter ihnen weiter mit einem Bierkrug auf den Kopf geschlagen und ihren möglichen Tod in Kauf genommen. Zwei der Opfer erlitten Frakturen im Gesicht und mehrere Platzwunden.