Sein Motiv für die spontane Tat sei Ärger über angebliche Drogengeschäfte der Asylbewerber gewesen. In der Anklage war die Bundesanwaltschaft von einem bisher nicht identifizierten Mittäter ausgegangen. Bei dem Anschlag war erheblicher Sachschaden entstanden. Die acht Bewohner der Unterkunft blieben laut Generalbundesanwalt trotz umherfliegender Splitter nur deshalb unverletzt, weil sie bereits schliefen - und sich niemand von ihnen in der Küche aufhielt.

Er sei einer der Ideen-Geber für die Anschlagsziele gewesen, räumte der Angeklagte weiter ein. Und er bestätigte die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, dass er für die Beschaffung der verbotenen Böller in Tschechien und den Bau der Sprengkörper verantwortlich gewesen ist. Er habe die Sprengsätze sowohl in Freital in zwei Asylbewerberunterkünften selbst gezündet, als auch am Auto eines Linkenpolitikers sowie an einem alternativen Wohnprojekt in Dresden.