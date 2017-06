Landgericht Wiesbaden Prozess nach Schüssen auf Dynamo-Spieler

Das Landgericht Wiesbaden verhandelt ab heute den Prozess gegen einen 26-Jährigen wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Er hatte einen Kiosk in Wiesbaden überfallen, der der Tante von Dynamo-Dresden-Spieler Marc Wachs gehörte. Wachs und sein Onkel wurden dabei schwer verletzt, seine Tante starb. Der mutmaßliche Täter wurde kurz danach festgenommen. Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme am 24. Dezember in Untersuchungshaft. DNA-Spuren am Tatort hatten auf seine Spur geführt. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Angeklagte ist der Polizei bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz bekannt.

Die Tat ereignete sich im Dezember 2016. Der Angeklagte soll gegen 8:30 Uhr vermummt mit einem Schal in den Kiosk gekommen sein und seinem Opfer ohne Vorwarnung aus einer Entfernung von zehn bis 50 Zentimetern mit einem Revolver in den Kopf geschossen haben. Der Ehemann der Angeklagten habe eine Kugel in den Rücken bekommen, als er sich über seine tödlich getroffene und am Boden liegende Frau beugte. Wachs wurde in den Hals getroffen, wobei das Projektil nahe der Wirbelsäule feststeckte. Er musste notoperiert werden.