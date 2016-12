Prozess gegen Berliner Nazigegner Angeklagter kritisiert Verfahrensdauer

Im Januar 2015 wurde das Urteil durch das Landgericht Dresden aufgehoben, Tim H. von den Vorwürfen freigesprochen und lediglich zu einer Geldstrafe wegen Beleidigung verurteilt. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Dresden Revision ein. Das Oberlandesgericht Dresden gab dem statt. Der Berliner Anwalt Sven Richwin kommentierte: "Die Staatsanwaltschaft Dresden hat in diesem Verfahren jedes Augenmaß verloren und zieht künstlich ein ruinöses Verfahren in die Länge." Da eine Verurteilung nicht zu erwarten sei, solle "zumindest die uferlose Verfahrensdauer Antifaschisten von weiteren Protesten in Dresden abschrecken". Der angeklagte Vater von zwei kleinen Kindern ist den Angaben zufolge nicht vorbestraft.

Gegner einer Neonazi-Demonstration wurden in Dresden von Polizisten festgehalten. Bildrechte: dpa

Bei den Ausschreitungen waren im Februar 2011 insgesamt 112 Polizisten verletzt worden. Unter den damaligen Teilnehmern von Blockaden waren auch bekannte Politiker von Linken, Grünen und SPD. Sie wollten mit ihrem Protest verhindern, dass Neonazis das Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg missbrauchen. Mehrere Hundert Demonstranten hatten damals eine Polizeisperre überrannt. Tim H. soll mehrere Angriffswellen per Megafon angeleitet und die Beamten, als er an ihnen vorbeilief, mit "Nazischwein" beleidigt haben. Im Berufungsprozess konnte die Verteidigung auf Videos zeigen, dass Tim H. nicht der einzige war, der am Tatort ein Megafon bei sich hatte. Nach Ansicht des Gerichts hätten auch andere Demonstranten per Durchsage zu Gewalt aufgerufen haben können. Die Rädelsführerschaft konnte ihm nicht nachgewiesen werden. "Was offen bleibt, kann man nicht mit Mutmaßungen füllen", sagte der Vorsitzende Richter.



Der Prozessauftakt im Jahr 2014 wurde von Protesten begleitet. Etwa 50 Demonstranten hatten sich vor Verhandlungsbeginn vor dem Gerichtsgebäude eingefunden, darunter der Jenaer Jugendpfarrer Lothar König. Ein Verfahren gegen König wegen seiner Beteiligung an den gleichen Protesten war gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden.