Für 55.000 Euro wollte die Dresdner Niederlassung der Künstler- und Eventagentur "Admirar Inc." einen Auftritt von Naomi Campbell und dem US-Schauspieler Steven Seagal beim SemperOpernball 2015 organisieren. Tatsache ist: Supermodel Naomi kam zum Ball - und zwar durch die Hintertür, nahm einen Preis für ihr soziales Engagement in Empfang und verschwand wieder. Die Länge ihres Auftritts wird von verschiedenen Seiten mit elf bis 19 Minuten angegeben.

Ein Supermodel eingeplant - zwei kamen

Auch Nadja Auermann ist ein Supermodel und sozial engagiert - und teilte sich am Ende die Auszeichnung dafür mit Naomi Campbell. Bildrechte: dpa Und nun wird es kompliziert. Ball Chef Hans-Joachim Frey sagt, dieser Kurzauftritt sei keine 55.000 wert, ein entsprechender Vertrag nie unterzeichnet worden und Campbells Auftritt eigentlich gar nicht mehr eingeplant gewesen. Weil bis zuletzt keine verbindliche Zusage vorgelegen habe, sei, quasi als Ersatz, Campbells Kollegin Nadja Auermann eingeladen worden. Frey selbst will erst beim Ball erfahren haben, dass die exzentrische Britin überraschend doch in Dresden ist - als Zwischenstopp auf dem Weg von London nach Istanbul. Am Ende bekamen übrigens Auermann und Campbell beide den Engagementpreis.

Was kostet ein Supermodel?

Nadja Auermann konnte der Ball-Chef Hans-Joachim Frey zum Tanz bitten. Naomi Campbell war dafür nicht lange genug da. Bildrechte: dpa Die klagende Agentur behauptet, sie habe mit dem Ball-Verein in regelmäßigem Kontakt gestanden und ihr seien per Fax zumindest 25.000 Euro zugestanden worden. Damit sollten die entstandenen Kosten für Campbells Auftritt ausgeglichen werden, darunter die Start- und Landegebühren für den Privatjet, mit dem das Supermodell nach Dresden einflog. Davon will Frey nichts wissen - die Zusage sei von einer Mitarbeiterin gegeben worden, die dazu gar nicht befugt sei. Außerdem sei selbst diese Summe zu hoch. Zudem betonte Frey, Gästen werde grundsätzlich keine Gage für einen Auftritt gezahlt. Diese kämen gern und freiwillig.

Vielleicht kommt sie ja nochmal nach Dresden...

Einzig offensichtlich ist in diesem Durcheinander nur eines: Es gab ein zwischen Agentur und Verein ein ziemliches Kommunikationsproblem, das offenbar allen Beteiligten ziemlich peinlich ist. Zumindest betonte Ball-Chef Frey nach der Verhandlung, grundsätzlich an einer gütlichen Einigung interessiert zu sein. Der Richter hat eine Vergleichssumme von 20.000 Euro in den Raum gestellt. Kläger und Beklagte wollen darüber nachdenken. Einigen sie sich nicht, geht es Mitte Mai vor Gericht weiter. Dan vielleicht mit einer schönen, prominenten und els ziemlich exzentrisch bekannten Zeugin? Im Augenblick zumindest dürfte Naomi Campbell irgendwo auf dieser Welt unterwegs sein und höchstwahrscheinlich gar nicht wissen, welchen Wirbel ihr Kurzaufenthalt in Dresden ausgelöst hat…