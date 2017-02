Tatorte waren demnach Radebeul bei Dresden und Allstedt in Sachsen-Anhalt. Mit dem ersten Opfer hat der 29-Jährige laut Anklage über Instagram Kontakt aufgenommen. Danach habe er über den Nachrichtendienst WhatsApp von sexuelle Fantasien berichtet und dem Mädchen freizügige Bilder geschickt sowie 100 Euro für Sex geboten, hieß es in der Anklage. Als die 14-Jährige beim Treffen in Allstedt einen Rückzieher machen wollte, habe er sie im Auto festgebunden und sei mehrfach brutal über sie hergefallen. Die zweite Jugendliche soll der Angeklagte wenig später mit Bildern, die sie ihm zuvor über das Netz geschickt hatte, erpresst und ebenfalls missbraucht haben, so der Vorwurf.