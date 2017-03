In Dresden hat heute der Prozess gegen die "Gruppe Freital" begonnen. Die acht mutmaßlichen Rechtsterroristen im Alter zwischen 19 und 38 Jahren müssen sich vor der Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichtes verantworten. Der Prozess, der in einer geplanten Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge stattfindet, wird von strengen Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

Den sieben Männern und einer Frau wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen vorgeworfen. Mit fünf Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und politisch Andersdenkende in Freital und Dresden hätten sie 2015 ein Klima der Angst erzeugen wollen, so der Generalbundesanwalt in der Anklageschrift. Zunächst ging es darum, ob noch vor Verlesen der Anklageschrift Befangenheitsanträge gestellt werden können.

Rumberg sagte, die Geschehnisse rund um die so genannte "Gruppe Freital" und die Proteste vor der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Hotel Leonardo hätten die Stadt seit 2015 bundesweit in die Negativ-Schlagzeilen gebracht. Viele Freitaler würden sich allerdings sehr in der Asylthematik engagieren. Es gelte "besonders im Hinblick auf das Prozessgeschehen und den Namen der Gruppe zu differenzieren", so Rumberg.