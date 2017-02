Eine Rechenanlage hat diesen Berg aus Slipeinlagen, Wattestäbchen und vor allem Feuchttüchern aus dem Abwasser gefischt. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Im Jahr 2010 hat die Stadtentwässerung Dresden noch 1.800 Tonnen "feste Bestandteile" aus dem Abwasser gezogen. Mittlerweile sind es über 3.000 Tonnen jährlich. "Das ist fast doppelt so viel", erklärt Unternehmenssprecher Torsten Fiedler. Schuld sind vor allem die Feuchttücher. Sie werden im Bad als Kosmetiktücher oder bei der Babypflege verwendet. Dann landen sie oft im Toilettenbecken und nicht im Müll. "In die Toilette gehören ausschließlich Wasser, Toilettenpapier und menschliche Ausscheidungen", sagt Fiedler. "Alles andere wandert in den Restmüll, Nahrungsmittel natürlich in die Biotonne."

Stinkender Brei im Minutentakt

An diesem Rechen bleibt der stinkende Abfall hängen. Bildrechte: MDR / Wolfram Nagel Die Säuberung des Abwassers ist ein mehrstufiger Prozess. In der Feinrechenanlage werden all jene festen Bestandteile herausgefiltert, die vom Grobrechen nicht erfasst wurden. Allein dort fallen jeden Tag drei große Müllcontainer mit Kunststoff an. Nun befördern die Maschinen im Minutentakt einen stinkenden Brei aus organischen Bestandteilen und Kunststoffen auf das Transportband: Wattestäbchen, Tampons, Slip-Einlagen und jede Menge Feuchttücher.

"Vor vier, fünf Jahren gab es diese Feuchttücher auch schon", erläutert der Gebietsleiter Kläranlagenbetrieb, Gerd Bamler. "Aber diese Tücher waren von der Menge her eher untergeordnet. Jetzt dominieren sie die Rechengutmenge."

Feuchttücher in Zöpfen verschlungen

So sieht die Pest für die Stadtentwässerung aus: Ein klebriger Abfallbrei quillt aus der verstopften Pumpe heraus. Bildrechte: MDR/MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es gibt einen neuen Begriff für das Problem: Die Pumpenpest. Verursacht wird sie von sich zu langen Zöpfen verschlingenden Feuchttüchern und auch feuchtem Toilettenpapier, das sich nicht im Wasser auflöst. Diese Kunstfaserklumpen verstopfen die Hochleistungspumpen nicht nur. Durch Erhitzung entsteht ein zähflüssiger Brei, der nach störungsbedingter Abschaltung und Abkühlung eine harte Kruste bildet. Die Aggregate müssen komplett auseinander genommen oder ausgetauscht werden. Betroffen sind in Dresden vor allem die Pumpwerke ohne vorgeschaltete Rechenanlage. Aber auch in der zentralen Kläranlage in Dresden-Kaditz hat es schon Ausfälle gegeben.

Aufklärungskampagne in der Schule

Wenn die Pumpen laufen ist er zufrieden: Ingenieur Gerd Bamler. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Mit einer Aufklärungskampagne unter dem Motto "Kein Müll ins Klo'" versucht die Stadtentwässerung Dresden, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Angesprochen sind auch Schulklassen.



Sie können sich bis 17. März an einem Reimwettbewerb beteiligen. Am Weltwassertag am 22. März werden die Hauptpreise verlost.

Schuld bei Pflegediensten?

Zielgruppen sind aber auch Krankenhäuser, Altenheime oder Pflegedienste. Torsten Fiedler: "Bereits vor einigen Jahren machte uns ein Kanalnetzmeister darauf aufmerksam, dass er in Gebieten, wo es verstärkt zu Störungen in den Abwasserpumpwerken kommt, diese kleinen Flitzer von den Pflegediensten häufiger gesehen hat. Nun wollen wir niemandem etwas unterstellen. Aber die Vermutung liegt nahe, dass in der Altenpflege diese Tücher zum Einsatz kommen und das eine oder andere Mal aus Unkenntnis nicht richtig entsorgt werden." Hier wird das Abwasser gereinigt: Der Stadtteil Dresden-Kaditz mit Kläranlage. Bildrechte: Archiv der Stadtentwässerung Dresden