In Radebeul ist am Donnerstag der Dachstuhl einer Firma in Flammen aufgegangen. Es handelt sich um ein Unternehmen für Sonnenschutztechnik. Wie Junior-Chef Dirk Otto dem MDR mitteilte, waren vier Feuerwehren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Es handele sich vermutlich um einen Elektrobrand. Personen befanden sich beim Ausbruch des Feuers nicht im Gebäude. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.