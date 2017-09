Der Freistaat Sachsen ist "rein zahlenmäßig" eine rechtsextremistische Hochburg. Das erklärte der Präsident des Landesverfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath, bei einer Veranstaltung des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden. Meyer-Plath zufolge gibt es hier mehr Mitglieder in rechtsextremen Organisationen, mehr rechtsextrem motivierte Übergriffe sowie mehr rechtsextreme Musik und Konzerte als im bundesdeutschen Durchschnitt. Allerdings seien die Strukturen regional unterschiedlich stark ausgeprägt. Ein Schwerpunktbereich sei zum Beispiel noch immer die Sächsische Schweiz, sagte der Verfassungsschützer.

Meyer-Plath warnte bei der Gesprächsrunde am Mittwochabend zugleich erneut davor, die NPD zu unterschätzen. Auch wenn die rechtsextremistische Partei momentan keine Erfolge für sich verbuchen könne, habe sie immer noch "eine der beständigsten Strukturen" und wolle das bestehende demokratische System abschaffen. Die NPD könne selbst ohne staatliche Gelder weiterarbeiten, wenn auch nicht so großflächig, betonte der Verfassungsschutzpräsident. Aktuell versuche sie, sich beispielsweise bei Pegida und der AfD einzumischen, obwohl diese ihnen eigentlich zu "weichgespült" und "lasch" seien.

Petra Köpping, Gleichstellungs- und Integrationsministerin in Sachsen Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping bemängelte in der Diskussion, dass es in den 1990-er Jahren in den Kleinstädten keine politischen Diskussionen gegeben habe und bis heute keine Strategie im Umgang mit Rechtsextremismus gebe. Meyer-Plath ergänzte Oftmals fehle eine "Kultur der Verantwortung vor Ort". Es sei auch ein Lernprozess zu sagen: "Ja, wir haben ein Problem mit Rechtsextremisten". Zugleich betonte er, das das Problem betreffe alle ostdeutschen und zum Teil auch die westdeutschen Bundesländer. Bernd Wagner von der Gesellschaft Demokratische Kultur in Berlin erklärte, er könne nicht nachvollziehen, dass Sachsen eine rechtsextremistische Hochburg sei. Als einen Grund für vorhandenen Rechtsextremismus hierzulande nannte er die bis heute wirkende DDR-Vergangenheit.