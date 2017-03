Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat die Dresdner Stadtentwässerung am Dienstag auf das Müllproblem im Abwasser aufmerksam gemacht. Ein Flashmob von "50 verkleideten Kackhaufen" - so der Originaltenor der Stadtentwässerung - hat anlässlich des Welt-Wasser-Tages am Mittwoch auf immer mehr Hausmüll in unseren Toiletten hingewiesen.