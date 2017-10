Die Polizei Dresden sucht Zeugen einer Schweinskopfattacke. Bildrechte: dpa

Unbekannte haben in Riesa einen Schweinskopf vor einem arabischen Lebensmittelladen abgelegt. Der oder die Täter platzierten am Wochenende vor der Eingangstür des Geschäfts an der Goethestraße einen gegarten Tierschädel. Die Dresdner Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung.

Im Islam gilt das Schwein als unrein. Der Schweinekopf ist daher eine Beleidigung für Muslime.