Auch im Stadion gelten strenge Sicherheitsauflagen: Es ist verboten, Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen oder sonstige als Wurfgeschosse verwendbare Gegenstände wie etwa Deodorants auf das Gelände mitzubringen. Ein Verbot gilt ebenso für professionelle Kameras, Selfie Sticks, Stühle, Taschenlampen und Laser sowie Fahnen und Poster. Taschen sind nur bis zur Größe eines DIN A4-Blattes erlaubt (etwa 21 cm x 30 cm). Auf größere Rucksäche, Taschen oder Koffer bitten die Veranstalter zu verzichten. Auch für Getränke gelten besondere Auflagen. Erlaubt sind nur nichtalkoholische Getränke in einem originalverschlossenen Tetrapack oder einer PET-Flasche mit maximal einem halben Liter Inhalt.

Mit dem ÖPNV

Die Konzerttickets berechtigen zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verkehrsverbund Oberelbe. Busse und Bahnen können am Montag ab 12 Uhr und nach Beendigung des Konzerts genutzt werden. Mit den Straßenbahnlinien 10, 11 und 13 können die Haltestellen Lennéplatz und Georg-Arnhold-Bad am DDV-Stadion angefahren werden. Die Buslinie 75 hält ebenfalls am Lennéplatz.

Mit dem Zug

Wer mit dem Zug in Dresden anreist, kann vom Hauptbahnhof aus mit den Linien 10 und 11 zum Stadion gelangen. Zu Fuß ist der Weg zum Konzert in etwa zehn Minuten zu schaffen. Für nicht Ortskundige hat die DVB in ihrer Verkehrsapp außerdem den Zielpunkt "Robbie Williams" eingefügt, der alle Verbindungen zum Stadion abruft.

Mit dem Auto

Autofahrer sollten sich auf Verzögerungen bei der Anreise einstellen. Der Veranstalter empfiehlt die P+R-Parkplätze an den Straßenbahnhaltestationen am Stadtrand zu nutzen. Die Parkmöglichkeiten im Umfeld des Stadions sind sehr begrenzt. Parkmöglichkeiten gibt es in der Lingnerallee, der Pirnaischen Strasse sowie aus Richtung Hauptbahnhof in der Stehlener Strasse und deren angrenzenden Straßen.