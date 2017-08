Die Verluste im Dresdner Tourismusgeschäft sitzen scheinbar tief. Unter anderem wegen des "Pegida-Effekts" hatte Dresden im vergangenen Jahr drei Prozent der Übernachtungen verloren. Umso erleichtert wirkt Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Freitagmittag, als er eine Erholung auf dem Markt verkünden kann. "Diese Zahlen sind deutlich angenehmer zu kommunizieren, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war", erklärt Hilbert. "Die kommenden Monate werden zeigen, ob wir die Trendwende auf dem Markt nach den vergleichsweise schwachen letzten zwei Jahren geschafft haben."

Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert hofft auch eine Trendwende im Tourismus. Bildrechte: dpa Insgesamt kann Dresden für das erste Halbjahr dieses Jahres 1,9 Millionen Übernachtungen verbuchen. Das sind 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Angaben der Dresden Marketing Gesellschaft konnte damit sogar das beste erste Halbjahresergebnis überhaupt erzielen. Ob sich die Gesamtbilanz für 2017 auch so positiv gestaltet, bleibt abzuwarten. Ein großer Teil der Gäste wird im zweiten Halbjahr - vor allem auf den Weihnachtsmärkten erwartet. "Ich bin optimistisch, was das Endergebnis angeht - vorbehaltlich, was in der Welt passiert", erklärte Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH. Schwankungen in den bisherigen Monatsergebnissen zeigten, dass der Tourismus sehr sensibel auf globale Ereignisse und Veränderungen in den Zielmärkten reagiert.

Die Gründe für den Touristenschwund der vergangenen Jahre in Dresden bleiben umstritten. Während die Dresden Marketing Gesellschaft auf Basis einer repräsentativen Markenstudie den Hauptgrund in einem fremdenfeindlichen Klima sieht und im Februar 2016 einen "Pegida-Effekt" formulierte, sehen Kritiker Einbrüche in den Übernachtungszahlen auch in der Bettensteuer begründet.

"Pegida-Effekt" wirkte auch international

Dass der "Pegida-Effekt" Auswirkungen auf die internationale Wahrnehmung von Dresden hatte, bestätigt Petra Hedorfer, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus (GTZ). "International stellen wir eine Beruhigung fest", sagte Hedorfer. "Besonders in den Online-Medien haben wir jedoch eine große Besorgnis wahrgenommen, ob und wie gereist werden kann." Hedorfer sieht jetzt "eine Kehrwende, die Anzeichen sind positiv". Laut der Deutschen Zentrale für Tourismus seien viele Menschen wegen Pegida besorgt gewesen. Bildrechte: Nah dran / MDR FERNSEHEN

Russischer Markt wächst um über 40 Prozent

Einen deutlichen Anteil an diesem Aufschwung haben Gäste aus Osteuropa - vor allem aus Russland. Mit über 22.100 Übernachtungen wuchs die Zahl russischer Touristen um über 40 Prozent. "Wir glauben an den russischen Markt und auch die guten Beziehungen nach Russland", erklärte DMG-Chefin Bunge. Nicht zuletzt sei St. Petersburg seit 1961 auch Partnerstadt Dresden. "Die Jahre 2015 und 2016 waren echt schwierig, doch wir sehen viel Potenzial in Russland". Russische Touristen strömen gern zum Einkaufen nach Dresden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die kontinuierliche wachsende Zahl an Tages- und Übernachtungsgästen aus Russland - war wie auch die Gesamtzahlen in den Jahren 2015 und 2016 - eingebrochen. Einen Grund hierfür sieht Bunge jedoch weniger im "Pegida-Effekt" sondern vielmehr in den wirtschaftlichen Sanktionen und der angespannten außenpolitischen Lage. Weil sich der Rubel jedoch mittlerweile wieder stabilisiert habe und dies nicht zuletzt auch zu einer wirtschaftlichen Konsolidierung geführt habe, hätten russische Gäste allein im ersten Halbjahr mehr als 6.000 Übernachtungen mehr gebucht als im gesamten Vorjahr 2016 zusammen. "Doch auch die kontinuierliche Vermarktung und die hohe Attraktivität Dresdens ermöglicht ein Anknüpfen an das Wachstum", sagte Bunge. Russland gehöre nach den USA, der Schweiz, Österreich und Polen zu den wichtigsten Auslandsmärkten Dresdens.

Einkauf zum russischen Neujahrsfest

Bekannt geworden sind viele russische Touristen durch ihre Einkaufstouren zum russischen Neujahrsfest im Januar. In oftmals extra gecharterten Fliegern und direkten Linienflügen reisten tausende russische Gäste nach Dresden, um hier Luxus- und Modeartikel sowie Elektronikwaren unter anderem Mobiltelefone und Tablets günstig zu erwerben. Die Altmarkt-Galerie hatte dafür sogar jeweils russisches Personal angeheuert und das Dresden City Management einen Einkaufsführer erstellt. Die Händler der Innenstadt sind auf die russischen Gäste vorbereitet. Sie haben extra einen Einkaufs-Guide in russischer Sprache erstellt. Bildrechte: MDR/Astrid Wulf

Die meisten Touristen kommen aus Deutschland

Die meisten Dresden-Besucher stammen jedoch immer noch aus Deutschland. Knapp 80 Prozent aller Touristen kamen im ersten Halbjahr 2017 aus dem Inland. Das sind 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr und konkret über 1,5 Millionen Gäste. "Mit dem Kraftwerk Mitte und der Wiedereröffnung des Dresdner Kulturpalastes hat Dresden neue attraktive Ziele", erklärt OB Hilbert. "Die Investitionen der 'Global Player' Bosch, Globalfoundries und Phillip Morris von zusammen über zwei Milliarden Euro verleihen auch dem Wirtschaftsstandort zurzeit eine unglaubliche Dynamik und werden sich künftig bei Übernachtungen und Kongressen niederschlagen."

Platz 7 in Deutschland

Trotz der schwierigen Jahre steht Dresden unter den attraktiven Reisezielen deutschlandweit auf Platz 7 – hinter Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln und Düsseldorf. Nach einer Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus liegt die Altstadt von Dresden mit Semperoper und Zwinger zu auf Platz 6 der beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten. Platz 1 belegte das Miniatur Wunderland Hamburg, gefolgt vom Europapark Rust und dem Schloss Neuschwanstein. Auch der neue Dresdner Kuklturpalast lockt viele Touristen. Bildrechte: Dresdner Philharmonie/Jörg Simanowski

Mit German Travel Mart kommt große Reisefachmesse

Weiteren Aufwind könnte der Landeshauptstadt im Mai 2018 die German Travel Mart, die wichtigste Vertriebsveranstaltung für den deutschen Incoming-Tourismus bescheren. Mehr als 500 Reiseveranstalter sowie Journalisten aus 45 Ländern werden anwesend sein. "Deutschland hat sich zum Kulturreiseziel Nummer 1 in Europa entwickelt", sagte GTZ-Chefin Hedorfer, die die Fachmesse organisiert. "Dresden trägt zur Positionierung Deutschlands als Kultur- und Städtereiseziel bei." Die Stadt Dresden fördert die Fachmesse mit 300.000 Euro.