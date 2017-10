Am Dresdner Landgericht hat der Prozess gegen die sogenannten "S-Bahn-Schubser" von Dresden-Zschachwitz begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den zwei Asylbewerbern aus Marokko und Libyen, 24 und 27 Jahre alt, versuchten Totschlag vor. Sie sollen am 17. März 2017 am Haltepunkt Dresden-Zschachwitz einen 41 Jahre alten Dresdner auf die Gleise gestoßen haben.