Einer der abgeschobenen Tunesier wurde am Morgen von der JVA Dresden nach Leipzig gebracht. Bildrechte: dpa

Vom Flughafen Leipzig/Halle ist am Mittwoch ein Flugzeug mit abgelehnten Asylbewerbern nach Tunesien gestartet. Die Sammelabschiebung wurde vom Freistaat Sachsen organisiert. Von den 17 Männern an Bord der Maschine kamen nach Angaben des Innenministeriums neun aus Sachsen. Die anderen wurden aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz abgeschoben.



13 der Tunesier waren in Deutschland straffällig geworden und wurden aus Haftanstalten zum Sammelcharter gebracht. Innenminister Markus Ulbig erklärte, Sachsen bleibe beim Thema Abschiebungen weiter auf Kurs. "Wer ausreisepflichtig ist, muss das Land verlassen - gegebenenfalls unter Zwang. Dabei haben wir selbstverständlich auch Straftäter unter den Zuwanderern fest im Blick."



