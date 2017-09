Der Strukturwandel sei in Leipzig das zentrale Problem. Oberbürgermeister Burkhard Jung erklärte, dass die Einwohnerzahl in den kommenden zehn Jahren von jetzt 560.000 Leipzigern auf 700.000 steigen könnte. Damit wäre das Niveau von vor dem zweiten Weltkrieg erreicht. “Alle Prognosen haben sich geirrt. Statt zu schrumpfen, wächst Leipzig.“ Jetzt brauche die Messestadt dringend 70 neue Kitas und 40 Schulen. “Wir haben mittlerweile keine Leerstände mehr, sondern Konkurrenz der Flächen. Wo soll was auf Brach-Flächen wie bebaut werden“, beschrieb das Stadtoberhaupt eine seiner Aufgabe. Dringendstes Ziel sei es in Leipzig, ebenso wie in Dresden, Bauen in der Stadt zu ermöglichen. Jung will mit sozialem Wohnungsbau Mietpreisexplosionen entgegensteuern. “Dafür brauchen wir als Kommune aber Hilfe vom Land und vom Bund“, verlangte er.