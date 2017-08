Man kann sich dem Blick dieser Augen kaum entziehen. Sie fixieren den Betrachter, sehen ihn scheu an, ziehen ihn in den Bann: die Augen der Schaufensterpuppen aus der Sammlung des Mannheimer Kunstwissenschaftlers Wolfgang Knapp. Sie scheinen ein Menschenbild zu transportieren, ein Ideal. Doch um Schönheit gehe es hier nicht, sagt Kathrin Meyer, Kuratorin der neuen Ausstellung "Das Gesicht. Eine Spurensuche" im Deutschen Hygienemuseum Dresden. "Man darf nicht vergessen, es sind keine Kunstobjekte, sondern es sind Objekte aus der Gebrauchskunst. Sie haben einen ganz konkreten Nutzen. Sie sollen nämlich unsere Aufmerksamkeit wecken. Hier, kauf mich, guck mich an. Das ist toll, so willst du doch auch aussehen." Kathrin Meyer lacht und erzählt von ihrer Begeisterung für diese Schaufensterköpfe. "Sie sind so besonders, so einzigartig."