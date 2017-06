Der Schiffspokal des Dresdner Ratsschatzes kehrt nach mehr als 70 Jahren nach Dresden zurück. Darauf haben sich die Museen der Stadt Dresden und die Galerie Neuse aus Bremen verständigt. In einer gemeinsamen Mitteilung hieß es, dass der Pokal nach einer außergerichtlichen Einigung gegen Kostenerstattung an das Stadtmuseum übertragen werde.

Abenteuerliche Geschichte

Der Dresdner Ratsschatz ging in den Wirren der Nachkriegszeit 1945 verloren. Mit ihm auch die Goélette - der Dresdner Schiffspokal. Im Jahr 2015 tauchte der Pokal dann bei einer Auktion in London wieder auf und wurde dort von der Galerie Neuse erworben. Ein gutes Jahr später stellten die Kunsthändler den Trinkpokal bei einer Messe in den Niederlanden aus und boten ihm zum Verkauf an. Dort wurde das Bundeskriminalamt auf das Kunstobjekt aufmerksam.

Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1911 konnte die Goélette als Teil des Dresdner Ratsschatzes identifizieren. Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann Die Ermittler glichen daraufhin Fotos von der Messe mit ihren Akten ab und bestätigen die Echtheit des Pokals. Sie wandten sich an die Museen der Stadt Dresden. Die Dresdner gingen in die Offensive und erstatten Anzeige wegen des Verdachts auf Hehlerei. Die Goélette wurde beschlagnahmt und landete zunächst in der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Bremen.

Außergerichtliche Einigung erzielt

Der Fall ging vor Gericht. Die Galerie Neuse und die Dresdner Museen konnten sich letztlich jedoch auf einen außergerichtlichen Vergleich einigen. Nach Angaben des Dresdner Museumsdirektors Gisbert Porstmann ist dies besonders der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung zu verdanken. Diese habe in dem Fall vermittelt und unterstützt den Rückerwerb des Pokals außerdem mit der Hälfte der zu erbringenden Summe.

Die übrigen finanziellen Mittel stellen demnach die Landeshauptstadt Dresden, die Volker-Homann-Stiftung, die Ostsächsische Sparkasse Dresden und die Museen der Stadt bereit. Die Bremer Galerie erhält laut Porstmann einen sechsstellige Betrag. Die Rückführung des Pokals werde am Dienstag stattfinden, so der Museumsdirektor. Danach soll die Goélette so schnell wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.