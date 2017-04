Der Weingutsbesitz Georg Prinz zur Lippe sieht den Freistaat in der Pflicht, die Winzer beim Überwinden des Weinskandals zu unterstützen. Der Chef des größten Privatweinguts in Sachsen sagte, nun sei eine Imagekampagne nötig, die neben dem Wein auch das Reiseland Sachsen bewerbe. Der gute Ruf müsse wiederhergestellt werden. Der habe nicht nur unter unerlaubten Pflanzenschutzmitteln im Wein gelitten, sondern auch unter Pegida. Zur Lippe schätzt, dass den sächsischen Weingütern durch den Weinskandal ein Umsatzverlust von etwa einer Millionen Euro droht – die Winzergenossenschaft nicht mitgerecht. Noch immer spüre auch Proschwitz eine Zurückhaltung bei der Nachfrage, obwohl der Betrieb nach eigenen Angaben nicht im Geringsten in der Weinskandal verwickelt war.

Gegen den stagnierenden Absatz in der Region versucht Proschwitz neue Auslandsmärkte, wie China und Hongkong, zu erschließen. Bisher macht der Export rund 6,5 Prozent am Umsatz aus. Hauptabsatzgebiet sei die Region zwischen Ostsee und Sachsen, so zur Lippe. Im Westen Deutschlands macht Proschwitz nach Angaben von zur Lippe weniger als 20 Prozent seines Umsatzes. Den Anteil will der Weingutschef jedoch auf 30 Prozent steigern.



Durch die verkleinerte Rebfläche wurde die Außenbetriebsmannschaft um drei Mitarbeiter verkleinert. Damit arbeiten 20 Beschäftigte in den Weinbergen, 80 Frauen und Männer stehen insgesamt im Weingut in Lohn und Brot. Proschwitz will seine Rebflächen künftig noch nachhaltiger bewirtschaften, so zur Lippe. Seit Jahren gibt es dafür eine Testfläche mit biologischer Bewirtschaftung. Die Erfahrungen von dort will man nach und nach auf andere Weinberge ausdehnen.