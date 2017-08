Die Pläne für eine Schnellbahn-Strecke zwischen Dresden und Prag sind einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wird den Neubau im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf hochstufen. Das geht aus einer Absichtserklärung hervor, die der CSU-Politiker und sein tschechischer Amtskollege Dan Ťok am Freitag unterzeichnet haben.

Bisher war das Projekt unter der Rubrik "potentieller Bedarf" eingeordnet, die von Kritikern gern mit dem St. Nimmerleinstag in Verbindung gebracht wird. In der Erklärung heißt es nun jedoch, eine kürzere Verbindung zwischen Dresden und der nordböhmischen Industriestadt Usti nad Labem nütze der Wirtschaft beider Länder. Eine neue Arbeitsgruppe soll jetzt die Planungen auf beiden Seiten der Grenze koordinieren.

Die bisherigen Pläne und Machbarkeitsstudien sehen eine Umfahrung des engen Elbtals vor, besser gesagt eine Abkürzung. Denn zwischen dem sächsischen Heidenau und dem böhmischen Ústí nad Labem soll eine komplett neue Strecke gebaut werden. Sie ist mit 43 Kilometern deutlich kürzer weil sie das Erzgebirge in einem knapp 26 Kilometer langen Tunnel unterqueren soll. Vorgesehen sind zwei Tunnelröhren. Damit können zeitgleich Personen- und Güterzüge fahren. Diese dürfen sich in einem Tunnel laut Sicherheitsvorschrift nicht begegnen dürfen.

Als Geschwindigkeitslimit sind zunächst 200 bis 230 Kilometer pro Stunde vorgesehen. Damit würde sich die Reisezeit zwischen Dresden und Prag von derzeit mehr als zwei Stunden auf gut 50 Minuten verringern. So schnell schaffen es die Sachsen nicht mal mit dem Auto auf der A17 zum Frühstück in die tschechische Hauptstadt, mit dem damals für die Autobahn geworben wurde. Der deutsche Anteil an den Baukosten wird auf knapp 1,3 Milliarden Euro geschätzt, 40 Prozent davon könnte die EU zahlen.

Obwohl der Baustart Medienberichten zufolge wohl frühestens 2028 zu erwarten ist und die ersten Testzüge dann nicht vor 2035 rollen werden, ist der Jubel sächsischer Regierungspolitiker jetzt schon groß. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) nannte die Vereinbarung eine wichtige und starke Botschaft für ein bedeutendes europäisches Verkehrsprojekt sowie einen großen Erfolg für Sachsen. Die bahnlärmgeplagten Bewohner des Elbtals in der Sächsischen Schweiz stimmen ihm da sicher zu. Auch Wirtschaftsminister Martin Dulig freut sich und will mit den konkreten Planungen so schnell wie möglich beginnen. Zudem denkt der SPD-Politiker schon weiter und verweist auf andere Bahnprojekte in Sachsen, die als vordringlicher Bedarf im Bundesverkehrswegeplan stehen sollten.