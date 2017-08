120 Jahre nach der Inbetriebnahme der einzigen Schmalspurbahn in der Sächsischen Schweiz ist auf der Strecke wieder ein Zug gerollt. Allerdings war die Fahrt nach knapp 200 Metern schon wieder zu Ende. Dieses kurze Gleisstück von Lohsdorf in Richtung Ehrenberg wurde von den Mitgliedern des Schwarzbachbahn-Vereins in den vergangenen Monaten in Eigenleistung neu gebaut. Die ursprünglichen Bahnanlagen zwischen Hohnstein und Kohlmühle waren nach der Streckenstilllegung 1951 komplett demontiert worden.

Bildrechte: MDR/Cathleen Prüfer