Bei einem Verkehrsunfall zwischen Pirna und Doberzeit sind am Sonnabendnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer sowie drei Insassen des zweiten Autos wurden ins Krankenhaus gebracht.