Auf der Autobahn A4 sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Siebenlehn und Nossen am Mittwochvormittag sechs Menschen verletzt worden. Ein Personenwagen war vom Parkplatz "Am Steinberg" auf die Richtungsfahrbahn Dresden aufgefahren. Dabei erfasste nach Angaben der Unfallermittler ein Lastwagen das Auto und schleuderte es gegen einen zweiten Personenwagen, der sich daraufhin auf der Fahrbahn drehte. Alle Verletzte saßen in den Personenwagen, einige von ihnen musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den beschädigten Fahrzeugen befreien. Ein Notarzt war mit einem Hubschrauber zur Unfallstelle gebracht worden, die Verletzten wurden nach ihrer Bergung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.



Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Dresden gesperrt. Es gab zeitweise Rückstau von bis zu elf Kilometer Länge. Ab dem Mittag löst sich der Stau langsam auf.

Die Autobahn A4 wurde für die Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch